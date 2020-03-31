İzmir'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi İzmir'deki eczaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında saat 10.00 ila 18.00 arasında hizmet verecek.

İzmir'deki eczaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında saat 10.00 ila 18.00 arasında hizmet verecek.

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczanelerin 09.00-19.00 olan çalışma saatlerinde değişlikliğe gidildiğini belirtti.

Eczanelerin Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda özveriyle görev yaptığını vurgulayan Sayılkan, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğünden gerekli onay alındı ve yeni bir duyuru yapılana kadar yarından itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak uygulanacak. Bu saatler dışında sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulu tarafından ilave nöbetçi eczane görevlendirilecek."

Sayılkan, eczane teknisyenlerinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması taleplerinin uygun bulunduğunu, aynı uygulamanın İZBAN'da da geçerli olması için başvuru yaptıkların sözlerine ekledi.

Kaynak: AA