: İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

01.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:12

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde artış gözleniyor.

Çoğunluğunu Suriyeli ve Afganistanlıların oluşturduğu grup, Yunan adalarına deniz yoluyla geçmek için Çeşme'ye geldi. Bazı düzensiz göçmenler, Edirne'deki sınır kapılarından başarılı olamayınca kente geldiklerini ifade etti.

Çiftlikköy mevkisinde bekleyen bir Afgan düzensiz göçmen, bazı düzensiz göçmenlerin Sakız Adası'na geçtiklerini öne sürerek, "İmkanımız olmadığı için geçemedik. Karadan da almıyorlar bizi. Oradan denedik olmadı. Biz de sudan geçelim dedik." ifadelerini kullandı.

Bir başka Afgan düzensiz göçmen ise "Edirne'den geldik. Gaz bombası atıyorlar. Bir de burayı deneyelim dedik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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