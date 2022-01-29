İZMİR'DE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DENETİMİNDE 263 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İZMİR kent genelinde gerçekleştirilen 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında 6 bin 481 kişi sorgulanırken, 263 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Uygulamada 40 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kent genelinde 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. 262 noktada 172 tim ve 507 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 481 kişi sorgulanırken, 40 kaçak göçmen yakalandı. Denetimler kapsamında 451 umuma açık yer ile 219 metruk bina da kontrol edilirken, 22 kaçak göçmene 'yasadışı bulunma ve ikamet ilini izinsiz terk etme' sebebiyle toplam 263 bin 700 lira para cezası kesildi. 22 kaçak göçmen ise geri gönderme merkezine gönderildi.