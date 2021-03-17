Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

17.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:30

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen suç örgütü üyelerine yönelik yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 3,5 ay süren takip sonucu belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, bir miktar Hint keneviri tohumu, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 57 mermi ele geçirildi.

Zanlılar, işlemler için jandarmaya götürüldü.

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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