Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

11.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Villakent bölgesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,5 kilo kubar esrar maddesi, 48 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 19 fişek, hançer bıçak, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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