İzmir'de düzenlenecek We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı tanıtıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de 12-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'nın tanıtımı yapıldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın, döngüsel ekonomi kavramının bir sonucu olduğunu belirtti.

Fuarın kent için çok büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Soyer, şunları kaydetti:

"Döngüsel ekonominin değerini ancak tüketim sonucu ortaya çıkan atıkları tekrar üretimde kullanarak anlatabiliriz. Fuar, bizim için çok büyük bir fırsat. Sektörün önde gelen Geri Dönüşüm, yenilenebilir enerji, atık su, kirlilik kontrol firmaları gibi birçok şirket fuarımızda yer alacak. Atık yönetimi, sıfır atık projeleri, geri dönüşüm teknolojileri, çevreye duyarlı ürün ve uygulamaların sergileneceği bu fuar döngüsel düşünmenin bir ürünü. İzmir'de her yıl 700 bin tonun üzerinde ekonomik değere sahip atık üretiliyor. Bu atıkların sadece yüzde 10'luk bir kısmı ekonomiye kazandırılıyor. Sadece çevresel açıdan değil ekonominin gelişmesi açısında da bu oranı arttırmak mecburiyetindeyiz."

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir'in geri atık organize sanayi bölgesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İzmir'de kurulacak böyle bir organize sanayi bölgesinin Türkiye'ye örnek gösterilebileceğini belirten Yorgancılar, "Bugün geri dönüşüm, atıkla ilgili çalışan tüm firmalarımız İzmir'in farklı yerlerinde bulunuyor. Ürün bazlı mutlaka ayrıştırılması gerekiyor. Bunlar için bize yer gerekiyor. Biz, OSB'den katılımcıların çalışmaları da bugün hazır. Yeri bulduğumuz anda o yere hemen OSB'yi kuracak durumdayız. Sadece yer eksiğimiz var." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise fuarın üstlendiği misyon ile özel bir yere sahip olduğunu, İzmir'e ve ülkeye kazandırılmasının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla yapacağı katkıyı önemsediğini dile getirdi.

We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı, 12-14 Mayıs arasında Fuarizmir'de İZFAŞ ve Efor Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Fuarda; atık bertaraf tesisleri, çamur, çürütme, kurutma ve sterilizasyon, analiz cihazları ve araştırma laboratuvarları, depolama firmaları, taşıma firmaları, enerji, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri firmaları, güneş enerjisi teknolojisi ve ısı geri kazanım firmaları, geri dönüşüm teknolojileri, hava, toprak, gürültü kirliliği kontrol teknolojileri firmaları, atık su ve atık su teknolojileri, kentsel temizlik araçları, ekipmanları ve teknolojileri firmaları, altyapı hizmetleri, damla sulama firmaları, plastik hammadde satıcıları yer alacak.