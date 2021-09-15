İzmir'de durdurulan otomobilde 173 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de durdurulan otomobilde 173 parça tarihi eser ele geçirildi

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de durdurulan otomobilde 173 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde takip sonucu durdurulan otomobilde 173 parça tarihi eser ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde takip sonucu durdurulan otomobilde 173 parça tarihi eser ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinova Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

Tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, yol kontrolü noktasında aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 154 sikke ile küpe, kolye ucu ve yüzükten oluşan 19 parça olmak üzere toplam 173 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda araçtaki iki kişi gözaltına alındı, tarihi eserler Tire Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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