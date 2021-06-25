İzmir'de durdurulan kamyonette makaron, sahte bandrol ve tütün ele geçirildi
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İzmir'de durdurulan kamyonette makaron, sahte bandrol ve tütün ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette makaron, sahte bandrol ve tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 bin adet makaron, 245 adet sahte bandrol ve çeşitli miktarlarda tütün ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 bin adet makaron, 245 adet sahte bandrol ve çeşitli miktarlarda tütün ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 3 Eylül Mahallesi Ordu Caddesi'nde plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada 350 bin adet makaron, 245 adet sahte bandrol, 55 kilogram kıyılmış açık tütün, 380 paket kaçak çay, 19 bin kaçak sallama çay, 161 kilogram tütün ve 52 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Araçtaki İ.A. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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