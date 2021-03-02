İzmir'de durdurulan araçta 4 kilo 'skank' ele geçirildi; 2 gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, ekipler dün Gürçeşme Caddesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan aramada, gizlenmiş halde 4 kilo 250 gram skank türü sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY