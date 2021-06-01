Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 35 RS 113 plakalı otomobilin sürücüsü Faruk K, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamaca sonucu otomobil, Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı'nda durduruldu. Faruk K. ile beraberindeki G.S. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve fişek ele geçirildi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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