"Dur" ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Dur" ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi

01.02.2021 07:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 07:58

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası uygulandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası uygulandı.

Polis, Bahariye Mahallesi 1870. Sokak'ta 35 ACP 320 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Baran Ç. (25), kaçmaya başladı.

Otomobil, bir süre sonra sokaktaki kahvehanenin girişindeki brandanın demir kısmına çarptıktan sonra durdu.

Otomobildeki bir kişi bu sırada kaçtı.

Polis ekipleri, otomobilde bulunan beş kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sürücüye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası uyguladı.

Ayrıca otomobil sahibine de ceza yazılırken, araç trafikten menedildi.

Polis ekipleri, otomobilden kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

'Dur' ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi
'Dur' ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi
'Dur' ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi
'Dur' ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar İstifa Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Dur" ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 07:58:56. #1.16#
title