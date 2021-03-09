İzmir'de Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı için ortak resim sergisi açıldı
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İzmir'de Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı için ortak resim sergisi açıldı

09.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:14
İzmir'de Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı için ortak resim sergisi açıldı

İzmir'de, Prof. Dr. Mehtap Çınar ve Pınar Karaman'ın ortak resim sergisi 14 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir'de, Prof. Dr. Mehtap Çınar ve Pınar Karaman'ın ortak resim sergisi 14 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Tınaztepe Galen Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı için sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, Prof. Dr. Çınar ve Karaman'ın eserleri yer alıyor.

Yağlı boya çalışmalarına hobi olarak başlayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Çınar, eserlerini 2. karma sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Çalışmalarını Bostanlı'daki Pınart Sanat Galerisinde sürdüren Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman da daha önce ikisi Paris'te olmak üzere 27 kişisel sergi ile 14 karma sergide yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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