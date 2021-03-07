İzmir'de Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı için ortak resim sergisi

İzmir'de Prof. Dr. Mehmet Çınar ve Pınar Karaman'ın ortak resim sergisi, yarın sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

İzmir'de Prof. Dr. Mehmet Çınar ve Pınar Karaman'ın ortak resim sergisi, yarın sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı için düzenlenen Tınaztepe Galen Hastanesi'ndeki sergi, 14 Mart Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Çınar, hobi olarak başladığı yağlı boya çalışmalarını 2. karma sergisiyle sanatseverlerle buluşturacak.

Karma 14 sergiye katılan, 2'si Paris'te olmak üzere 27 kişisel sergisi bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman, çalışmalarını Bostanlı'daki Pınart Sanat Galerisinde sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz