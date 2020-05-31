İzmir'de düğünlere, dronla dezenfekte
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de düğünlere, dronla dezenfekte

İZMİR'de, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında ara verilen düğün ve kına organizasyonlarının yakın zamanda yapılmaya başlanması bekleniyor.

İzmir'de düğünlere, dronla dezenfekte
31.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:17

İZMİR'de, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında ara verilen düğün ve kına organizasyonlarının yakın zamanda yapılmaya başlanması bekleniyor. Organizatör Emine Özsoy (33), yeni dönemde düğün alanlarını etkinlik boyunca havadan dronla yerden ise sis makinesiyle dezenfekte edeceklerini söyledi. Özsoy, "Amacımız, hem çiftlerimize unutamayacakları bir anı bırakmak hem de konukları koronavirüsten korumak" dedi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl düğün sezonu açılamadı. Evlenmeyi bekleyen birçok çift, düğünlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında planlarken, İzmirli düğün ve kına organizasyon firması sahibi Emine Özsoy, organize ettiği düğünlerde virüse karşı birçok önlem alacaklarını belirtti. Hijyen tedbirlerine davetliler içeri alınırken, başlanacağını belirten Özsoy, bu yıl organize edecekleri düğün ve kınalarda dronla havadan dezenfeksiyon yapacaklarını belirtti.

Bu yıl düğünlerde hijyenin ön planda olacağını söyleyen Emine Özsoy, "Uzun yıllardır bu sektörde hizmet veriyoruz. Ancak bu sene bizim için de çok farklı olacak. Çünkü koronavirüs düğünleri de etkileyecek. Biz de bunu göz önünde bulundurarak birtakım önlemler aldık. Düğün organizasyonlarına oturma planıyla başlayacağız. Davetlilerin, sosyal mesafe kuralına göre masalara oturmasını sağlayacağız. Karşılama ekibimiz, misafirlerimizin ateşlerini ölçtükten sonra maske dağıtımı yapacak. Her davetliye dezenfektan ve kolonya ikramında da bulunacağız. Karşılamanın ardından davetlileri, önceden ayarladığımız plana göre oturmalarını sağlayacağız. Düğün başladıktan sonra belirli aralıklarla tüm davetlilere dezenfektan ve kolonya ikram etmeye devam edeceğiz. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden davetliler de uyarılacak" dedi.1,5 METRELİK ŞAL İLE HALAYDüğünlerde sıkça kullanılan sis makinesi ve dronla organizasyon boyunca hem yerden hem de havadan dezenfekte çalışmaları yapacaklarını belirten Özsoy, "Koronavirüse karşı önlem alırken, gelenek ve göreneklerimize bağlı kalmayı da ihmal etmedik. Düğünlerimizin olmazsa olmazların biri de halay çekmek. Biz de bu duruma estetik bir çözüm ürettik ve 1,5 metrelik şallar yaptırdık. Halay çekmek isteyen davetliler, bu şalları kullanarak hem sosyal mesafe kuralına uymuş hem de halay geleneğinden vazgeçmemiş olacaklar. Aldığımız önlemler arasında hem yerden hem havadan ilaçlamalarımız devam edecek. Düğün devam ettiği sürece havadan dronla yerden ise normalde sis için kullandığımız makine ile dezenfektanlar sıkarak her önlemlerimizi almayı sürdüreceğiz. Bu sene yükümüzün daha ağır olduğunun bilincindeyiz. Hem çiftlerimize unutamayacakları bir anı bırakmak hem de tüm konukların sağlıklarını korumak istiyoruz" diye konuştu.

Sezon koronavirüs salgını nedeniyle geç açılacağı için birçok düğünün sonbahar ve kış mevsimlerine sarkmasını beklediklerini söyleyen Özsoy, "Bize müşterilerimizden ulaşan düğün iptali olmadı ancak ertelemeler var. Yaz sezonu için talep de oldukça yoğun. Normalde mart ayında açılan düğün sezonu bu yıl virüs etkisi nedeniyle açılamadı. Bu sebeple de kış mevsimine kadar düğünlerin sürmesini bekliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başlayacak! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başlayacak! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Hasan Polatkan Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tilbe Saran Demet Akalın Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: İzmir'de düğünlere, dronla dezenfekte - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 10:17:01. #1.15#
title