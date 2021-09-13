İzmir'de düğünden dönenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler
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İzmir'de düğünden dönenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de düğünden dönenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 S 1414 plakalı otomobil, Naldöken Mahallesi Hacılarkırı Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve akraba oldukları öğrenilen Elif A, Seren A, Ezgi A. ve Hande A, 112 Acil Servis ekiplerince, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bornova Türkan Özilhan Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin, düğünden döndükleri öğrenildi.

İzmir'de düğünden dönenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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