İzmir'de düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de düğünde
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde "halay başı olma" tartışması sonrası kavga çıktı. Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada H.H, Bozan Hamiş (24) ve kardeşi M.H. ile V.M'yi (22) bıçaklayıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Bozan Hamiş'i Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğerlerini de çevredeki hastanelere kaldırdı.

Hamiş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

İzmir'de düğünde halay başı olma tartışmasından çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi öldü

Düğünde 'halay başı olma' tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi bıçaklandı

Düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi bıçaklandı

 Kentucky'deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzakta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

Kentucky'deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzakta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

 Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title