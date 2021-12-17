İzmir'de düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde "halay başı olma" tartışması sonrası kavga çıktı. Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada H.H, Bozan Hamiş (24) ve kardeşi M.H. ile V.M'yi (22) bıçaklayıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Bozan Hamiş'i Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğerlerini de çevredeki hastanelere kaldırdı.

Hamiş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet