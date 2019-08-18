İzmir'de düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangına yol açtı

18.08.2019 00:29

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir düğünde atılan havai fişeğin ormanlık alana düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yeşil Mahallesi'nde bir düğünde atılan havai fişek ormanlık alana düştü. Havai fişeğin tutuşturmasıyla çıkan yangına, düğüne katılanlar ve mahalle sakinleri traktör ve su tanklarıyla müdahale etti.

Vatandaşların haber vermesi sonucu itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Vatandaşların ve itfaiyenin çabasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: AA