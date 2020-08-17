İzmir'de düğün konvoyundaki araçlar tüneli kapattı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Bayraklı Tünellerini trafiğe kapattı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Bayraklı Tünellerini trafiğe kapattı. Sürücüler, trafiğin keyif için durduğu o anları birde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Düğüne gitmek için konvoy oluşturan bir grup, o sırada araçlarıyla Bayraklı Tünelleri'nden geçiyordu. Konvoyda bulunan vatandaşlar, daha sonra araçlarıyla durarak kentin en işlek tünelini trafiğe kapattı. Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşların bir kısmı oynarken, bazıları da o anları çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde bir vatandaşın, "Böylede yolu keserler" demesi ise dikkat çekti. Bu anlarda ise tüneldeki trafik kilitlendi. Bu durum vatandaşların tepkisini çekti. - İZMİR

Kaynak: İHA