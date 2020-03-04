İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

04.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:39

İZMİR'in Tire ilçesinde bir evin müştemilatına yapılan drone destekli operasyonda, 46 kök skunk ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kırsal Eskioba Mahallesi'ndeki bir evin müştemilatında, özel düzenek kuran kişilerin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenledi. Evin müştemilatında yapılan aramalarda, 46 kök skunk, 1 pompalı tüfek, 2 kartuş, 36 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö.'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA