İzmir'de drone destekli motosiklet denetimi
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İzmir'de drone destekli motosiklet denetimi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone kullanarak motosiklet denetimi yaptı.

İzmir'de drone destekli motosiklet denetimi
25.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:51

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone kullanarak motosiklet denetimi yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, dün 08.00-17.30 saatleri arasında 39 trafik ekibinin katılımıyla motosiklet cinsi araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Drone desteğiyle yapılan denetimlerde 442 motosiklet kontrol edildi.

Denetim sonucu, 18 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 15 sürücüye muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak, 41 sürücüye koruma başlığı kullanmamak, 3 sürücüye zorunlu mali sigortası yaptırmamak ve 21 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 98 sürücüye yasal işlem uygulandı.

İşlemler çerçevesinde sürücülere yönelik 49 bin 941 lira idari para cezası tutanağı düzenlendi.

Çalıntı kaydı olan 1 motosiklet tespit edildi ve sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir genelinde yapılan diğer trafik denetimlerinde ise 2 bin 455 aracın kontrol edildiği, 376 sürücüye 132 bin 333 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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