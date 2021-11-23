İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ulusal statüde düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası'nın 2021 yılı sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

İZMİR (DHA) -

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ulusal statüde düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası'nın 2021 yılı sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü yarışçıların nefes kesen mücadeleleri, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.

İzmir Ülkü Park'ı dolduran onbinlerce yarışseverin katılımıyla gerçekleşen final yarışında, pilotların performansları izleyenlere heyecan ve görsel şölen yaşattı. Pilotlarla tanışma ve padok ziyareti de büyük ilgi gördü. Yurt dışından sporcuların da katıldığı Türkiye Drift Şampiyonası son ayağında, Ege Bilaloğlu 2021 sezonunun şampiyonu oldu.


İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi

İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title