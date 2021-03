İzmir'de down sendromlular vals ve boyama yaptı

İzmir'de, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Gününde down sendromlular unutulmadı.

İzmir'de, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Gününde down sendromlular unutulmadı. ZİCEV ve Genç Kızılay'ın Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde birlikte düzenlediği etkinlikte, down sendromlular dans edip boyama yaptı.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı (ZİCEV) ve Genç Kızılay, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bir etkinlik yaptı. Yapılan etkinlikte, down sendromlu öğrenciler başta vals olmak üzere çeşitli danslar ve boyamalar yaptı. Öğrenciler, yapılan etkinlikten mutlu olduğunu ifade ederken, bazıları ise duygularını şarkı söyleyerek ve Genç Kızılay gönüllülerine sarılarak anlatmaya çalıştı. Yapılan etkinlikle down sendromlu öğrencilerden çok olumlu geri dönüşler alındığını belirten Genç Kızılay Gönüllüsü Begüm Tay, "Biz Genç Kızılay gönüllüleri olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Karşı taraftan da çok güzel tepkiler aldık hatta bizlerin gösteremediği duyguları gösterdiklerini gördük. Tabi durumun böyle olması bizleri daha çok mutlu ediyor ve duygusal olarak bizleri motive ediyor" ifadelerini kullanarak anlattı.

İki kuruluş arasında güzel bir dostluk ilişkisinin kurulduğunu söyleyen Begüm Tay, "Genç Kızılaylılar olarak burada ZİCEV ile güzel bir dostluk kurduk. Yaptığımız etkinliğin 21 Mart Down Sendromlular Gününe ithafen olması bizim içinde çok önemli çünkü tüm dezavantajlı toplulukların yanında olmak ve onlara yardım etmek biz Genç Kızılaylıların en büyük amacı. Yardımı sadece maddi olarak düşünmemek gerekli. Biz onları mutlu etmek için buradayız. Güzel bir kardeşlik, arkadaşlık bağı kurduk ve bu bağ ile inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda tekrardan birlikte güzel etkinlikler yapacağız" diye konuştu.

"Amacımız; down sendromlu öğrencilerimiz ile gençleri bir araya getirmekti"

Yapılan etkinliğin amacının down sendromlu öğrenciler ile gençleri buluşturarak aradaki zincirleri kırmak olduğunu belirten ZİCEV İzmir şubesi müdürü Hülya Sarıel de, "Hazırladığımız bu etkinlikte Down Sendromlular Farkındalık Gününü konu aldık. Bu etkinlikte Türk Kızılay'ı İzmir şubesinden gönüllü gençler bizlere büyük destek verdi. Bu etkinlikteki amacımız; down sendromlu öğrencilerimiz ile gençleri bir araya getirmekti Kızılay'ın gönüllü gençleri ile bunu çok güzel bir biçimde gerçekleştirdik. Etkinlikte başta vals olmak üzere çeşitli danslar ve okulumuzun kendi şarkısı olan 'Kalbini ver bana' adlı şarkımızı söyledik. Tüm öğrencilerimizin çok eğlendiği bir etkinlik oldu ve böyle güzel etkinliklerle eğlenmeye devam edeceğiz" diyerek bu tarz etkinliklerde öğrencileri ile birlikte eğlenmeye devam edeceklerini belirtti. - İZMİR

