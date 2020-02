İzmir'de dört tesise daha güneş enerjisi

15.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dört tesisinin elektrik ihtiyacını daha güneş enerjisinden karşılayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi güneş enerjisiyle çalışan tesislerine dört tane daha ekliyor. Büyükşehir, sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda Bergama Mezbahasına 74, Aliağa İtfaiyesine 68, Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonuna 35, Çiğli Aile Danışma Merkezine de 25 kilovatlık güneş panelleri kuruyor.



Bergama Mezbahası, Aliağa İtfaiyesi ve Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonundaki güneş panellerinin montajı tamamlandı. Üç tesis kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak. Çiğli Aile Danışma Merkezine kurulacak mini güneş santralinin ise yapımına başlandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi santralleriyle İzmir'deki toplam seragazı emisyonunu azaltırken kamu kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl imzaladığı İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi ile (Covenant of Mayors for Climate and Energy) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içindeki seragazı emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt etmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA