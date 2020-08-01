İzmir'de dört noktada çıkan yangınlara müdahale devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de dört noktada çıkan yangınlara müdahale devam ediyor

İzmir'in Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir'de dört noktada çıkan yangınlara müdahale devam ediyor
01.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:00

İzmir'in Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bornova ve Kemalpaşa'daki yangın kontrol altına alınırken, Menderes'teki yangının sera alanlarına sirayet etmemesi için ise ekipler yoğun çaba gösteriyor.

İzmir'de bugün peş peşe dört ayrı noktada yangın çıktı. Ekiplerin Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına aralıksız müdahale ederken, Bornova ve Kemalpaşa'daki yangın kontrol altına alındı. Urla ve Menderes'teki yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görüldü. Menderes ilçesindeki yangının sera alanlarına sirayet etmemesi için ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor Güncel
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı Güncel
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
22 yıldır eşinden şiddet gören çaresiz kadın: Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum
22 yıldır eşinden şiddet gören çaresiz kadın: Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum
İstanbul'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü
İstanbul'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti
Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Yaşar Güler Meral Akşener İlhan Cihaner Mustafa Şentop
Magazin Emrah Ali Sunal Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Muğla Bayram Yangın
Şu an buradasınız: İzmir'de dört noktada çıkan yangınlara müdahale devam ediyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 20:26:00. #1.15#
title