İzmir'de dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı
İzmir'in Konak ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.
İzmir'in Konak ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.
Salih Darı'nın kullandığı 01 BH 186 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı kamyon, Konak Vapur İskelesi mevkisindeki 4 metre yükseklik sınırı bulunan alt geçide çarptı. Dorsedeki kamyonda hasar oluşurken, tır alt geçide sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekibi, başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Tırın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.