İzmir'de dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde üst geçide sıkışan dorsesinde arızalı kamyon bulunan tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İzmir'de dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı
29.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:30

İzmir'in Gaziemir ilçesinde üst geçide sıkışan dorsesinde arızalı kamyon bulunan tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Denizli'den İzmir istikametine giden Alpaslan Bayramoğlu yönetimindeki 20 BKS 83 plakalı arızalı kamyon yüklü tır, Akçay Caddesi'nde 4,5 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Üst geçide sıkışan tır, kepçe yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Çalışmalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tır sürücüsü Bayramoğlu, Denizli'den yüklediği kamyonu Bornova ilçesindeki kamyoncular sitesine götürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı Haber
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular Haber
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı Haber
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi Haber
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Haber
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak Haber
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Sırp polisin mülteci gençlere şiddeti gizli kameraya yakalandı
Sırp polisin mülteci gençlere şiddeti gizli kameraya yakalandı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Ebru Gündeş Ersin Korkut
Spor Ali Koç Okan Buruk Mete Kalkavan Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Deprem Temmuz Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: İzmir'de dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 16:38:14. #1.14#
title