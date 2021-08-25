İzmir'de domuz avı sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti
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İzmir'de domuz avı sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de domuz avı sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde domuz avı sırasında av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.

İzmir'in Tire ilçesinde domuz avı sırasında av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.

İddiaya göre, Eğridere Mahallesi Tellibağ mevkisinde çiftçilik yapan İ.G. (38) ve Faruk Özkan (26) incir bahçelerine giren domuzları avlamak için gece tüfekle araziye çıktı.

Arazinin farklı noktalarında domuzları bekleyen çiftçilerden İ.G, yerini değiştiren Özkan'ı domuz zannederek av tüfeğiyle ateş etti.

İ.G'nin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekibi, İ.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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