İzmir'de dolu yağışı yolları kayganlaştırdı, kazalar ardı ardına geldi
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İzmir'de dolu yağışı yolları kayganlaştırdı, kazalar ardı ardına geldi

16.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:43
İzmir'de dolu yağışı yolları kayganlaştırdı, kazalar ardı ardına geldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, etkili olan dolu yağışı çok sayıda kazaya yol açtı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, etkili olan dolu yağışı çok sayıda kazaya yol açtı.

Aliağa ilçesinde, sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili dolu yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazaların can kaybına yol açmaması sevindirirken, hafif yaralıların olduğu kazalarda araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. - İZMİR

İzmir'de dolu yağışı yolları kayganlaştırdı, kazalar ardı ardına geldi
İzmir'de dolu yağışı yolları kayganlaştırdı, kazalar ardı ardına geldi
İzmir'de dolu yağışı yolları kayganlaştırdı, kazalar ardı ardına geldi
İzmir'de dolu yağışı yolları kayganlaştırdı, kazalar ardı ardına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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