İzmir'de doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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İzmir'de doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

03.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:06
İzmir'de doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'de özel bir tıp merkezinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de özel bir tıp merkezinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin acil servisinde dün maske takması ve çocuğunu ayakkabılarıyla muayene masasına çıkarmaması konusunda uyaran doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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