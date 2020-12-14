İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi

14.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:15
İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi

İzmir'de görev yapan göğüs cerrahisi uzmanları, Kovid-19 tedavisi sırasında yapılan drenaj işleminin getirdiği virüs yayılma riskini ortadan kaldıran HEPA filtreli sistemi geliştirerek dünyada da kullanılması için makale hazırladı.

İzmir'de görev yapan göğüs cerrahisi uzmanları, Kovid-19 tedavisi sırasında yapılan drenaj işleminin getirdiği virüs yayılma riskini ortadan kaldıran HEPA filtreli sistemi geliştirerek dünyada da kullanılması için makale hazırladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, AA muhabirine, Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren hastanelerinde de görevli birçok sağlık çalışanının virüse yakalandığını söyledi.

Virüsün hastanedeki olası yayılım noktalarının belirlenmesi ve tedbir alınmasıyla ilgili toplantılar yaptıklarını aktaran Ceylan, en yüksek risk noktalarından olan akciğer drenajında mevcut sistemi değiştirmek üzere çalışma yaptıklarını bildirdi.

Yoğun bakım veya servislerde Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların akciğerlerinde biriken su ve havanın çıkarılması için drenaj tedavisi uygulandığına dikkati çeken Ceylan, "Hastamızın göğüs boşluğuna koltuk altından girerek akciğerinde biriken hava veya sıvıyı tahliye ediyoruz. Tabii bununla beraber çok ciddi oranda bulaşıcı virüs de drenaj şişesine aktarılıyordu. Bu şişenin bir tarafında hava ile teması sağlayan açıklık olduğu için hastalardaki virüsün ortama yayılması en büyük riskti. Bu nedenle birçok sağlık çalışanımız ve ortamda bulunan hasta yakını Kovid-19 bulaş riski altındaydı." dedi.

Ceylan, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtre sisteminden yola çıkarak drenaj için ikinci bir şişe daha tasarladıklarını anlatan Ceylan, "İkinci şişenin içine alkol gibi bir dezenfektan koyduktan sonra çıkışına HEPA filtre yerleştirdik. Böylelikle virüsün dış ortama yayılmasını engelledik." dedi.

HEPA filtrenin her hastanede bulunan bir ekipman olduğunu belirten Ceylan, kullandıkları sistemin basit, güvenilir, her hastanede kolayca bulunabilen ve düşük maliyetli olduğunu dile getirdi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Serkan Yazgan ise HEPA filtreli çift şişe sistemini hastanelerinde görevli 50 doktorun yaptıkları çalışma sonucu geliştirdiğini söyledi.

Yazgan, "Bu sistem sayesinde servislerde bulaş riski azaldı. Hastanemizde 7 aylık bir süreç içinde bu sistemi uygulayan hiçbir ekip çalışanımızda Kovid-19 hastalığına rastlamadık. Sistemin son derece kullanışlı olması, her yerde rahatlıkla kullanılması çok önemli. Sağlık çalışanlarımızın enfekte olmasını engelledi." ifadesini kullandı.

Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Gürsoy ise sistemin Türkiye'deki diğer hastaneler ve dünyada da kullanılması için bilimsel makale hazırladıklarını, makalenin yüksek prestijli "European Journal Of Cardio-Thoracic Surgery" tıp dergisinde yayınlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

İlgili Haberler

Son dakika: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor'
Son dakika: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ambulans uçakla Samsun'a getirilen Afgan doktor Türkiye'ye minnettar
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ambulans uçakla Samsun'a getirilen Afgan doktor Türkiye'ye minnettar
GAZİANTEP - Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışıyla hastalara umut oluyor
GAZİANTEP - Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışıyla hastalara umut oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Erkek Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:24:01. #1.15#
title