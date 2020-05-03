İzmir'de doktorlar bir telefon kadar yakın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de doktorlar bir telefon kadar yakın

İzmir'de doktorlar bir telefon kadar yakın
03.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:07

İzmir Büyükşehir Belediyesinin salgın günlerinde hastanelerdeki yoğunluğu önlemek ve doktora ulaşmakta zorlanan İzmirlilere yol göstermek amacıyla devreye aldığı Doktor Danışma Hattı, İzmirlileri bilgilendirmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin salgın günlerinde hastanelerdeki yoğunluğu önlemek ve doktora ulaşmakta zorlanan İzmirlilere yol göstermek amacıyla devreye aldığı Doktor Danışma Hattı, İzmirlileri bilgilendirmeye devam ediyor. İzmirliler uygulamadan memnun.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hastanelerdeki yoğunluğu önlemek ve doktora ulaşmakta zorlanan İzmirlilere yol göstermek amacıyla hayata geçirdiği Doktor Danışma Hattı, hizmet vermeyi sürdürüyor. Eşrefpaşa Hastanesindeki 35 gönüllü her gün 14.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Uygulamadan faydalanarak doktorlara telefonla danışan hastalar ise uygulamadan memnun.

"Bilgi almak içimi rahatlattı"

Eşrefpaşa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde menisküs yırtığı ameliyatı olan Nurdan Pektaş, "Ameliyattan bir ay sonra kontrole gitmem gerektiğini söylediler. Salgından dolayı gidemeyince ben de uygulamaya koydukları sistem üzerinden hastaneye ulaştım. Şansıma beni ameliyat eden Doktor Selçuk Özgen arayarak şikayetlerimi dinledi. Yapmak gerekenleri anlattı. Uzaktan da olsa iletişim kurmak iyi oldu. Bilgi almak da içimi rahatlattı" diye konuştu. Doktor Danışma Hattı'nı kullanan Yaren Tahirler de uygulamanın hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Tahirler "Korona virüs salgınından dolayı hastaneye gidemiyordum. Ben de hastaneyi aradım. Dermatoloji Polikliniğindeki doktorum bir gün sonra beni aradı. Uygulamadan çok memnun kaldım" dedi.

Nasıl başvuruluyor?

Doktor Danışma Hattı'ndan faydalanmak için öncelikle Bizİzmir dijital platformları üzerinden randevu almak gerekiyor. www.bizizmir.com web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki "Doktor Danışma Hattı" sekmesine tıklayarak ilgili sayfaya gidilebiliyor. Bu sayfada açılan randevu formunda enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz, dermatoloji, kadın doğum, ortopedi, göz hastalıkları, genel cerrahi, plastik cerrahi, fizik tedavi ve psikoloji bölümlerinden biri işaretleniyor. Forum tamamının doldurulmasının ardından hasta randevusunu almış oluyor.

Görüşmeler nasıl yapılıyor?

Randevu saati geldiğinde çalışan uzman doktor, psikolog ya da fizyoterapist, formda yazılı cep telefonundan hastayı arıyor. Bu görüşmelerde uzmanlar hastaların sorularını yanıtlıyor, onları merak ettikleri konuda bilgilendiriyor ve gerekli görüldüğünde hastayı hastaneye yönlendiriyor. Doktor Danışma Hattı üzerinden yapılan görüşmelerde tanı konmuyor ve hastalara reçete yazılmıyor. Görüşmelerse kayıt altına alınıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Hadise Sibel Can Safiye Soyman
Spor Neymar Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Kaza Kadın Instagram
Şu an buradasınız: İzmir'de doktorlar bir telefon kadar yakın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 13:58:37. #1.14#
title