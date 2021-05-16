İzmir'de doktor müdahale ettiği yaralı tarafından darbedildi

İzmir'de bir hastanede görev yapan asistan hekim, bıçaklanma nedeniyle acil servise getirilen yaralının saldırısına uğradı. Olay sonrasında saldırgan hastaneden kaçtı. Ekipler, uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, bıçakla yaralanma nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, kendisine müdahale eden asistan hekim Mustafa Tokmak'a hakaret edip yumruk attı.

HASTANEDEN KAÇTI

Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen yaralı, daha sonra hastaneden kaçtı. Ekipler, uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Tokmak ise darp raporu alarak şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan