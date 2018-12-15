İzmir'de Doktor İhmali İddiasıyla Suç Duyurusu

İzmir'in Tire ilçesinde merdivenden düşerek bacağı kırılan kişi, doktor ihmali nedeniyle enfeksiyon kaptığı ve bacağının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan İmdat Özçelik, merdivenden düşmesi sonrası kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde yapılan tetkikte sağ bacağında parçalı kırık ve omzunda çıkık tespit edildiğini bildirdi.

Ameliyat sonrası bacağındaki yaraların iyileşmediğini, doktoruna sorduğunda bunun iyileşmeye engel bir durum olmadığı yanıtını aldığını savunan Özçelik, buna rağmen ayağının şişmeye devam ettiğini anlattı.

Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırılan yerin üst kısmından patlak oluştu ve akıntılar başladı. Ameliyattan 21 gün sonra pansumana geldiler, dikişleri almak istediler. Ancak, pansuman için o bölgeyi açtıklarında bacağımdaki deri ve etler tamamen sargı bezine yapıştı. Kemiğim görünüyordu. Annemden bacağımın fotoğraflarını çekmesini istedim. Aradan geçen zamana ve cerrahi müdahaleye rağmen enfeksiyon halen devam ediyor. Son olarak DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikte bacağımın kesilmesi gerektiği belirtildi. Benim bu hale gelmemin sorumlusu hastanenin ortopedi doktorudur. Şahıs hakkında Tire Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum."

Tire Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Şükrü Erbaysal ise hastanın ameliyatını yapan doktordan şikayetçi olduğunu, olayın mahkemeye intikal ettiğini belirterek, "Bu konudaki elimizdeki bilgi, bulgu, belge veya delil olabilecek ne varsa adli makamlara sunuldu. Tarafımızdan da idari soruşturma yürütülüyor." diye konuştu.