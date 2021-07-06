İZMİR'DE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNİN DE OLDUĞU 2 BİNANIN ÇATISI YANDI

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, zemin katında ağız ve diş sağlığı merkezinin bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binanın çatısına da sıçradı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, zemin katında ağız ve diş sağlığı merkezinin bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binanın çatısına da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 binanın çatısı da hasar gördü.

Karşıyaka'ya bağlı Goncalar Mahallesi 6029 Sokak'ta bulunan, zemin katında ağız ve diş sağlığı merkezi olan 6 katlı binanın çatısında, saat 14.30 sıralarında yangın başladı. Çatıda tadilat yapan ve yemek molasında olan işçiler, dumanları fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, yan binanın çatısına da sıçradı. Üst katta oturanlar, tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, 2 binanın çatısında da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı