İzmir'de Dikili ve Beydağ için doğal gaz altyapı çalışmaları başladı

İzmir'in Dikili ve Beydağ ilçelerinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu.

İzmir'in Dikili ve Beydağ ilçelerinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu.

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, lisans sınırları içerisinde bulunan 26 ilçede doğal gazın dağıtım ve işletme faaliyetlerini sürdüren şirket, Dikili ve Beydağ ile birlikte bu sayıyı 28'e çıkaracak.

Dikili'nin Gazipaşa Mahallesinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları kapsamında 1 bölge regülatörü, 161 metre çelik hat, 12 bin 924 metre polietilen ana hat ve 4 bin 750 metre servis hattı imalatı yapılacak. Gerçekleşecek yatırımlarla yaklaşık 3 bin 500 potansiyel haneye ulaşılacak.

Beydağ'da ise Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde bir bölge regülatörüyle birlikte 437 metre çelik hat, 3 bin 396 metre polietilen ana hat ve 2 bin 58 metre servis hattı imalatı gerçekleştirilerek, yaklaşık 744 potansiyel haneye ulaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, her iki bölgeyi de kısa sürede projelendirerek yapım çalışmalarını başlattıklarını ve iki ayda çalışmaları tamamlayarak gaz arzını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Pazarlama ekiplerinin Dikili ve Beydağ'da hane hane dolaşarak vatandaşlara bundan sonraki süreçte neler yapmaları gerektiğini anlatacaklarını bildiren Yetik, "Abonelik ve tesisat dönüşüm işlemlerini tamamlayan sakinlerimiz ağustos ayı itibarıyla doğal gazı sıcak su, mutfak ve ısınma amaçlı olarak birlikte ya da ayrı ayrı kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Yetik, tesisat dönüşüm işlemleri konusunda uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Doğalgaz iç tesisat dönüşüm işlemleri can ve mal güvenliği açısından mevcut yönetmeliklere uygun olarak, mühendislerin kontrolünde hazırlanan projeye göre uygun malzemelerle yapılmalı. Yetkili firma listesine kurumumuzun web sitesinden ulaşılabilir. Yetkisiz firmalara yaptırılan doğal gaz iç tesisatları kaçak imalat olarak kabul edilerek, gaz arzı sağlanmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin