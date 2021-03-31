İZMİR İzmir'de DHKPC'ye operasyon 9 gözaltı

İzmir'de DHKPC'ye operasyon 9 gözaltıİZMİR'de silahlı terör örgütü DHKPC'ye eleman temin edip, barınma yeri ile maddi destek sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DHKPC'ye operasyon 9 gözaltı

İZMİR'de silahlı terör örgütü DHKPC'ye eleman temin edip, barınma yeri ile maddi destek sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DHKPC'ye eleman temin ettikleri, örgüt üyelerine barınma imkanı ile maddi destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı