İzmir'de Devrilen Vincin Operatörü Ağır Yaralandı
İzmir'in Menemen ilçesinde devrilen vincin operatörü ağır yaralandı.
İzmir'in Menemen ilçesinde devrilen vincin operatörü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 7601 Sokak'ta bulunan inşaat alanında bir vinç, yaklaşık 60 metre yüksekten park halindeki 19 SE 666 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Ağır yaralanan vinç operatörü Eren Bulut (24) Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü Eren Bulut (24) ağır yaralandı.