İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

23.01.2021 03:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 03:24
İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın Düz (40) yönetimindeki 05 HC 981 plakalı traktör, Halkapınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düz, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Ankara Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 03:24:37. #1.16#
title