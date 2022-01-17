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İzmir'de devrilen taksideki 3 kişi yaralandı

İzmir'de devrilen taksideki 3 kişi yaralandı
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 JZ 777 plakalı taksi, Tire- Belevi kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

Kazada araçta bulunan Rafet G. (25), Ferruh B. (24) ve Dudu G. (35) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Araç olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
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İzmir'in Tire ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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