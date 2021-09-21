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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

GÖLCÜK (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Deniz Nurgören (20) yönetimindeki 20 GC 261 plakalı motosiklet, Gölcük mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Deniz Nurgören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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