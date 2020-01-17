İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, İzmir çevre yolu Gaziemir yönünden Buca istikametinde giden Haldun Aydoğdu (24) yönetimindeki 35 NL 135 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

17.01.2020 05:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 05:58
İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

'in ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir çevre yolu yönünden Buca istikametinde giden Haldun Aydoğdu (24) yönetimindeki 35 NL 135 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydoğdu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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