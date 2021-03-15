Devrilen minibüsteki baba ve oğlu yaralandı
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Devrilen minibüsteki baba ve oğlu yaralandı

15.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 01:20

İzmir'in Balçova ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 S 02012 plakalı servis minibüsü, Levent Marina kavşağı yakınlarında trafik ışıklarına çarpıp yolun karşı şeridine geçerek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yürüyüş yoluna devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Murat Doğanoğlu (43) ile yanındaki oğlu Ahmet Doğanoğlu (17) bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Devrilen minibüsteki baba ve oğlu yaralandı
Devrilen minibüsteki baba ve oğlu yaralandı
Devrilen minibüsteki baba ve oğlu yaralandı
Devrilen minibüsteki baba ve oğlu yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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