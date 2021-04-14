İzmir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi
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İzmir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
İzmir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motor yağı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motor yağı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bülent Öz yönetimindeki kamyon, Kemalpaşa-Torbalı yolu Karabel geçidinde devrildi.

Kamyon içinde sıkışan sürücü Öz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motor yağının dökülmesi nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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