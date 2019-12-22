İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seyfettin Özü (44) idaresindeki 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü tır, Çakmaklı Mahallesi Demir Çelik Fabrikası mevkisinde devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Seyfettin Özü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.