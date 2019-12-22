İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü
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İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

22.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:12
İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

'in ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyfettin Özü (44) idaresindeki 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü tır, Çakmaklı Mahallesi Demir Çelik Fabrikası mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Seyfettin Özü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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