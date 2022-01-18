Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı - Haberler
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren çalışma sonucunda Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin ev ve adresleri ile Mordoğan iskelesindeki bir teknede de dedektör köpeklerle arama yapıldı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 gözaltı kararı

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AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Karaburun, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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