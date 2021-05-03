İzmir'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
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İzmir'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

İzmir'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen bir derneğe yapılan baskında 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen bir derneğe yapılan baskında 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürluğü ekipleri, dün saat 21.50 sularında bir dernekte kumar oynandığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi. Baskında, polis ekipleri hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı. Ekipler 12 kişiye 37 bin 800 lira idari para cezası uygularken 2 kişiye de kapalı ortamda sigara içmekten işlem yaptı. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken derneğin açık olmasından dolayı da idari işlem yapıldı.


İzmir'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
İzmir'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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