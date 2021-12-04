Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi - Haberler
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Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de bir dernek binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 73 kişiye 97 bin 528 lira idari para cezası uygulandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de bir dernek binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 73 kişiye 97 bin 528 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesindeki bir dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 73 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.

Dernek Başkanı İ.Y. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi

Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi

Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi

Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi

Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi

Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi

Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye ceza kesildi

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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