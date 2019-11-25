İzmir'de derneğe tombala operasyonu
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İzmir'de derneğe tombala operasyonu

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık bölgede bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynayan 30 kişi yakalandı.

25.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:18
İzmir'de derneğe tombala operasyonu

İZMİR'in ilçesindeki ormanlık bölgede bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynayan 30 kişi yakalandı. Tombala oynayanlara adli para cezası uygulanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bornova İlçe Komutanlığı ekipleri, Orta Homeros mevkisindeki ormanlık alanda bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma bu sabah binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, içeride tombala oynayan 30 kişiye adli para cezası uygulandı. Tombala oynatan M.Z.Ö.  gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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