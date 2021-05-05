İzmir'de derin yarıkların olduğu mahallede 5 ev daha boşaltıldı
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İzmir'de derin yarıkların olduğu mahallede 5 ev daha boşaltıldı

İzmir'de derin yarıkların olduğu mahallede 5 ev daha boşaltıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çiğli ilçesinde, çöp depolama alanı yakınlarındaki mahallede meydana gelen toprak kaymaları ve derin yarıklar nedeniyle, geçen hafta 5 evin daha tahliye edildiği öğrenildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, çöp depolama alanı yakınlarındaki mahallede meydana gelen toprak kaymaları ve derin yarıklar nedeniyle, geçen hafta 5 evin daha tahliye edildiği öğrenildi.

Çiğli'de, yıllardır çözüm bekleyen Harmandalı çöp depolama alanı çevresinde 2019 yılının ağustos ayında başlayan toprak kaymaları ile yarıklar derinleşmişti. Oluşan derin yarıklar ve toprak kaymaları sebebiyle bölge halkı da tedirginlik yaşarken, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı, Çiğli Kaymakamlığına bölgedeki diğer konutların da tahliye edilmesi için başvuruda bulunmuştu. Raporlar doğrultusunda, iki yıl önce bir konutun boşaltılmasının ardından 5 konut daha geçen hafta boşaltıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 6 aylık kira yardımında bulunduğu mahalle sakinlerine kaymakamlığın da bin 500 lira taşınma yardımı yaptığı aktarıldı. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bölgedeki zemin hareketlerinin önüne geçmek için çalışmalar yürüttüğü, 100 fore kazık çakmak üzere çalışmanın başlatılacağı aktarıldı.

Metan gazının neden olduğu iddiaları üzerine açıklama yapılmıştı

Bölgede bulunan çöp depolama alanından kaynaklandığı iddia edilen yarıklar ve derin çatlaklarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yapmıştı.

Alandaki tüm yer hareketlerinin bilimsel araştırmalar doğrultusunda incelendiği belirtilen açıklamada, TÜBİTAK tarafından yapılan analizler doğrultusunda hareketlenmenin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilgisi bulunmadığının tespit edildiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Bölgedeki 'çatlak ve kabarmalara metan gazının neden olduğu' iddiaları üzerine TÜBİTAK MAM tarafından 5 farklı çatlakta metan (CH4) gazı ölçümleri yapılmış, alınan hava emisyon numuneleri laboratuvar ortamında analiz edilmiştir. 15 Mart 2021 tarihli raporda örnekleme yapılan 5 noktadan metan gazı çıkışı tespit edilmediği belirtilmiştir. Dolayısıyla söz konusu yer hareketlerinin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı analiz sonuçları ile ortaya konulmuştur" denilmişti. - İZMİR

İzmir'de derin yarıkların olduğu mahallede 5 ev daha boşaltıldı
İzmir'de derin yarıkların olduğu mahallede 5 ev daha boşaltıldı
İzmir'de derin yarıkların olduğu mahallede 5 ev daha boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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