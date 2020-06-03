İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı
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İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

03.06.2020 02:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 02:44

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

İsmi henüz öğrenilemeyen yaşlı adam, Kahramanlar Mahallesi'nden geçen Meles Deresi'nin kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü.

Yaşlı adamın yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine AKS 110, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, dereye girerek yaşlı adamı kısa sürede düştüğü yerden çıkarttı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dereye düşen kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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